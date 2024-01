Previa Cardinals v Seahawks: Duelo divisional buscando los Playoffs

Este domingo en el horario de la segunda tanda de partidos veremos si los Seattle Seahawks logran la clasificación a la postemporada como el último comodín de la NFC, el rival serán los eliminados Arizona Cardinals quienes ya saben lo que es hacer maldades sino pregúntenle a Philadelphia Eagles; hablando de favores si Seattle quiere ser el séptimo sembrado necesitará que los Bears gané en su visita a los Packers.

Recordemos que en el primer enfrentamiento entre ambas franquicias en la semana 6 de la temporada regular tuvimos la victoria de Seattle en casa por 20-10 donde entonces el QB de los visitantes aún era Josh Dobbs.

Aquí el resumen de lo que ocurrió el 22 de octubre de 2023 en la victoria de los Seahawks en el Lumen Field.

¿Cómo llegan?

Los Cardinals precisamente llegan después de la hazaña de ganarle a las águilas allá en Filadelfía por 35-31 apenas su cuarta victoria de la temporada, favor que le hicieron a los Vaqueros de Dallas y hoy otros equipos como Green Bay o Minnesota estarían buscando que los Cardenales les hagan el favor ganando el día de hoy

Por su parte los de Pete Carroll vienen de cortar su racha de dos victorias consecutivas tras caer ante los Pittsburgh Steelers también de visitantes por 30-23, cosechan un récord de 2-5 en los últimos 7 encuentros y eso ha hecho que su presencia en playoffs se vea comprometida, llegando sufriendo a esta última semana y perdiendo el segundo lugar de la división ante los Rams de Los Ángeles.

Mucho en juego para los QBs

Tanto Geno Smith como Kyler Murray se estarán jugando mucho, primeramente el ex Jet que aunque está bajo contrato se estará jugando un jugoso bono ya que precisamente en su contrato existe una claúsula donde el QB puede aumentar una suma si logran clasificar a la postemporada.

Geno Smith está completamente sano y buscará el pase a playoffs para su equipo Foto: Twitter @Seahawks

Por su parte Kyler Murray podría estar en su última presencia como QB de los Arizona Cardinals, pues a pesar de que el ex Oklahoma también está bajo un jugoso contrato en Arizona tendrán un Pick top 5 en el draft y ante la camada de QBs que vienen en esta generación podría ser que le traigan competencia al QB o ponerlo como disponible en el mercado. Quizás sea tarde para que el QB demuestre que puede ser el que lleve lejos a los Cardinals pero sin duda que habrá una temporada baja y llena de decisiones en Arizona.

Murray se perdió más de 10 partidos por lesión y buscará demostrar que puede volver al nivel que ya tuvo con los Cardinals en 2021 Foto: Twitter @Cardinals

Jugadores a seguir

DK Metcalf: El receptor que ya ha llegado a las 1,000 yds en la temporada sigue siendo la mejor arma que tienen en Seattle a la ofensiva, recordemos que fue clave en victorias como ante Eagles y podrá producir hoy ante una defensiva de Cardinals que no es nada segura ante el pase.

El ex Ole Miss lidera a los Seahawks con 8 recepciones de anotación Foto: Twitter @Seahawks

James Conner: A falta de 110 yds para superar las 1,000 en la temporada el ex Steeler ha sido un gran arma en la zona roja y con 6 TD. Habrá que ver si se puede combinar con “K1” para hacer daño a la defensiva visitante que permitió más de 100yds y 4.5 ypc la semana pasada.

Las claves del partido

Malos ante QBS: Seattle no ha gozado de una buena defensa contra el pase en esta temporada, apenas la semana pasada capturaron solo en una ocasión a Mason Rudolph y le permitieron más de 100 pts de rating habrá que ver que le permiten o no a Murray.

Juego terrestre: Los Cardinals son la peor defensa contra la carrera en toda la NFL permitiendo más de 130 yds terrestres por partido, será importante que Kenneth Walker y Zack Charbbonet se combinen para hacer daño por este medio.

No muy defensivos: Jonathan Gannon ex coordinador defensivo de las ex campeonas de la NFC Eagles llegó este año a Arizona para ser el Head Coach pero su especialidad la defensa no se ha desarrollado como le gustaría pues son la peor contra la carrera como mencionamos y también es la segunda peor en RTG de QBs y % de completos de QBs rivales.