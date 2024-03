No han arrancado bien las Seis Naciones, ya que han perdido los tres encuentros que han disputado los tres primeros encuentros, frente Escocia, Inglaterra e Irlanda . Actualmente son quintos con sólo tres puntos en su casillero. Han ganado en 39 ediciones este torneo, 28 en solitario y once de manera compartida. Hace tres años que no ganan este título. En la edición más reciente acabaron en la penúltima posición con seis puntos.