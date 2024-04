Se realizó el Draft de la WNBA 2024 y muchos equipos han empezado a reescribir su futuro venidero en busca de dar un cambio importante a sus franquicias. Esta generación de jóvenes promesas con grandes talentos como Caitlin Clark, Cameron Brink, Rickea Jackson, Kamilla Cardoso, Angel Reese, Jacy Sheldon, Nika Mühl y Aaliyah Edwards. Si bien todos esperábamos la decisión de Indiana Fever de cara a la selección de Caitlyn Clark, también otro equipo que recibió reflectores eran las Los Ángeles Sparks, quienes contaban con el pick 2 y 4, grandes posiciones en el draft que podrían cambiar el rumbo de la franquicia y de la liga en el futuro cercano.

La máxima figura de esta generación y máxima anotadora en la historia de la NCAA finalmente se une al básquetbol profesional. Indiana Fever no decepcionó y no hubo sorpresa alguna al seleccionar a la jugadora proveniente de la universidad de Iowa, la nueva guardia de Indiana terminó su última temporada colegial promediando 31.6 puntos, 7.4 rebotes y 8.9 asistencias por partido. Clark logró imponer nuevas marcas en la NCAA y es una de las máximas figuras que se unirán a la liga y tendrán un impacto inmediato. La joven estrella logró meterse a la gran final de la NCAA, sin embargo no logró el título en dos años consecutivos pero, sin duda alguna, esta podrá convertirse en una de las caras de la WNBA en los próximos años.

From Iowa ➡️ Indiana@CaitlinClark22 is heading to the @IndianaFever via the No. 1 pick!



2024 #WNBADraft presented by @StateFarm pic.twitter.com/h9prsDaG6x