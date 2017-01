Irene Aldana: "Tengo mucho que ofrecer arriba del octágono"

Google Plus

(Foto: Sherdog)

El 2016 resultó ser un gran año para los peleadores mexicanos en el Ultimate Fighting Championship, ya sea para los que obtuvieron grandes victorias dentro del octágono o para los que llegaron pisando fuerte a la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo.

Una de las caras nuevas en la industria fue la de Irene Aldana, quien habló en exclusiva para VAVEL México, recordando lo que sintió en aquella noche de su debut frente a Leslie Smith, donde se llevó el bono de la ‘Pelea de la noche’ a pesar de ser derrotada.

“Realmente estaba disfrutando estar ahí, no podía dejar de observar todo a mi alrededor y a la vez estaba nerviosa, fue una mezcla de emociones que viví esa noche. No me tocó ganar pero estoy muy orgullosa de mi presentación y de poder haber dado la pelea de la noche, eso sólo significa que voy a regresar mejor. Ganar y perder es parte del deporte, pero lo importante es tomar lo mejor de cada experiencia para evolucionar como persona y atleta”, declaró.

La peleadora nacida en Culiacán, Sinaloa, que actualmente cuenta con un récord como profesional de siete peleas ganadas y tres perdidas, dijo que es honor representar a su país en el UFC y espera seguir brindando buenas actuaciones en el octágono.

“Realmente creo que he mostrado estar al nivel, pero aún no he demostrado mi máximo potencial. Tengo mucho que ofrecer arriba del octágono, quiero disfrutar y seguir dando lo mejor de mí en cada pelea porque es un honor representar a México”, expresó.

En cuanto al fuerte nivel que se tiene en la división de los pesos gallo, donde recientemente Amanda Nunes retuvo su campeonato, la guerrera azteca comentó que eso solamente la motiva a trabajar más fuerte sin importar quien sea su rival próximamente.

“El nivel en mi división cada vez va creciendo más, es por lo mismo que el cinturón estuvo cambiando de dueña de una pelea a otra tan rápidamente. Hay atletas con muchísimo talento, todas queremos lo mismo, todas tenemos el mismo objetivo. No sé qué oponente me vayan a poner después, pero el tener tan buen nivel en mi división sólo me motiva a entrenar más duro y ser mejor”, manifestó.

Por último, la integrante del equipo de Lobo MMA compartió con nosotros sus propósitos para el año nuevo: “Mis propósitos son trabajar duro y escalar hacia el top 10 de mi división”.