Yair Rodríguez apunta a ser campeón del UFC

Google Plus

(Foto: UFC en Español)

El primer evento del Ultimate Fighting Championship en el año no pudo haber sido mejor de lo que fue, marcando el regreso de una verdadera leyenda del octágono para enfrentarse contra una estrella en ascenso y que, además, empieza a ser considerado por muchos como el futuro de la empresa.

La imponente victoria del mexicano, Yair Rodríguez, sobre el experimentado, BJ Penn, en el pasado UFC Fight Night, celebrado en Phoenix, seguramente lo catapultará a otro nivel dentro de las Artes Marciales Mixtas, pues acaba de sumar a su récord como profesional el nombre de un miembro del salón de la fama.

El nacido en Parral, Chihuahua es consciente de lo que significa una victoria así, aunque prefiere concentrarse en lo que pueda venir más adelante y mejorar su estilo de combate para seguir en busca de su principal objetivo que es campeón del mundo en la categoría de los pesos pluma. “Me siento muy contento, pero a la vez sé que la pelea ya pasó. Las entrevistas y todo eso son parte de lo que hay que hacer como peleadores. Voy a volver al gimnasio para mejor mi lucha, mi Jiu Jitsu y mi Striking. No sé en qué punto estoy de mi carrera, sólo espero que mejor tras este combate. Voy a ser campeón del mundo”, declaró a UFC.

El ‘Pantera’ Rodríguez compartió que se sintió con comodidad en su pelea ante el ex campeón en dos diferentes divisiones, sabiendo que la velocidad y el pateo serían fundamentales para salir con la mano en alto: “Me sentí muy cómodo en mi pelea. En realidad, no lo que presionar tanto, sabía que las patadas iban a entrar porque es un peleador que se queda estático, ya que va al frente”, terminó.

El mexicano llegó a su sexta victoria para continuar invicto dentro del UFC, siendo el tercer pelador con mejor racha activa en su división, estando sólo por debajo del norteamericano Max Holloway y el irlandés Conor McGregor.