El invicto de Alexa Grasso cayó en el UFC Houston

(Foto: UFC)

La racha invita de la mexicana Alexa Grasso dentro del octágono se vio cortada, este sábado por la noche, luego de caer por decisión unánime (29-28, 29-28, 30-27) frente a la experimentada Felice Herrig en la pelea co-estelar del UFC Fight Night, celebrado en Houston, Texas.

A pesar de la decisión de los jueces, la peleadora nacida en Guadalajara, Jalisco volvió a demostrar su nivel en su segundo combate dentro de la empresa más importante de Artes Marciales Mixtas del mundo, recibiendo, además, un gran apoyo de sus compatriotas en el Toyota Center.

“No tengo mucho que decir. Esta no fue mi noche. Por un momento creí haber ganado esta pelea pero viendo la repetición me di cuenta de muchos errores que cometí y por qué no gané. Felice Herrig hizo un excelente trabajo”, manifestó la tapatía por redes sociales después de sufrir su primera derrota como profesional.

Por último, la rankeada #12 de los pesos paja femenil agradeció a su equipo de trabajo y prometió que seguirá trabajando para regresar de la mejor manera al octágono.

“Gracias a todo mi equipo de Lobo, les prometo que voy a esforzarme más todos los días. Estoy lista para regresar a entrenar, aún tengo muchísimo que mejorar y un largo camino por recorrer”, finalizó.

Su compañera de entrenamiento, Irene Aldana, quien estuvo con ella en la esquina, mostró su apoyo también por redes sociales instantes después del resultado: “Me llena de orgullo tenerte de compañera Alexa Grasso, eres motivación para mí y todo el equipo. A tu corta edad has logrado lo que muchos no han hecho en una vida. Sigue tus sueños y esto apenas comienza, solo nos hacemos más fuertes. Vas a regresar”.

Otros resultados del UFC Houston

Jessica Andrade derrotó a Angela Hill por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

Marcel Fortuna derrotó a Anthony Hamilton por KO Round 1 (3:10).

Volkan Oezdemir derrotó a Saint Preux por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28).

James Vick derrotó a Abel Trujillo por sumisión Round 3 (0:49).

Chan Sung Jung derrotó a Dennis Bermudez por KO Round 1 (2:29).