Dos culiacanenses debutarán en las Artes Marciales Mixtas

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Este sábado 4 de marzo se celebrará en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa el evento de Artes Marciales Mixtas titulado ‘Noche de Estelares’, con una atractiva cartelera de siete combates en total, entre profesionales y amateurs, empezando desde las 8:00 de la noche, en el Polideportivo Centenario.

En dicha cartelera destaca la aparición de dos jóvenes peleadores culiacanenses que estarán haciendo su debut dentro de la jaula, Luis Eduardo Vergara y Paola Acosta, ambos representantes de la escuela de Sparta MMA.

“Llevo entrenando como un mes y medio para esta pelea. Me siento tranquilo, seguro por las horas que he estado aquí en el gimnasio, por las cosas que he trabajado, no me siento confiado pero sí de seguro de lo que llevo”, comentó Luis Eduardo para VAVEL México previo a su debut frente a Iván Peñuelas.

Uno de los choques que más ha llamado la atención entre los aficionados es el de Paola Acosta y Carmen Torres, dado que son muy pocas las mujeres que se ven en este deporte, sobre todo en el estado de Sinaloa, por lo que ha generado grandes expectativas y sin duda alguna no decepcionará.

“La verdad que me he sentido muy cómoda con mis entrenamientos, me siento preparada porque le he metido al cien por ciento. Inicié entrenando en Sparta de manera recreativa y con el tiempo surgió la oportunidad, el entrenador me hizo la invitación para participar en este evento y acepté”, compartió Paola Acosta.

Cabe señalar que todavía hay boletos disponibles para la función, teniendo un costo $100 la entrada al público en general, los cuales pueden ser adquiridos en el AGB Gym o en la taquilla del Polideportivo Centenario el mismo día del evento.

Cartelera completa de la Noche de Estelares

Manuel Enríquez vs Aaron Arvizu.

José Antonio ‘El Ninja’ Malacón vs Daniel ‘El Diablo’ Aguilar.

Carmen ‘La Kamy’ Torres vs Paola Acosta.

Azael Ruelas vs Ramiro Tirado.

Fernando Cerritos vs Ramón Velázquez.

Iván ‘El Borre’ Peñuelas vs Luis Eduardo Vergara.

Julio ‘El Ninja’ Valdes vs ‘El Sheck’ Ramos.