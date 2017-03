Entrevista. Irene Aldana: "Quiero demostrar que este es mi lugar"

(Foto: Getty Images)

Los peleadores mexicanos siguen dando de qué hablar dentro del Ultimate Fighting Championship, ganando rápidamente popularidad entre los aficionados y la confianza de los altos mandos en la empresa norteamericana, por lo que en las próximas semanas podremos ver a muchos de ellos en acción y poniendo en alto el nombre del país dentro del octágono.

La representación azteca no solamente se limita a los hombres, pues las mujeres también han venido levantando la mano en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Una de ellas es Irene Aldana, peleadora nacida en Culiacán, Sinaloa que estará buscando una revancha personal el próximo 8 de abril en el UFC 210.

A poco más de dos semanas de su pelea frente a Katlyn Chookagian, la peleadora peso gallo concedió una pequeña entrevista a VAVEL México para hablar sobre la preparación que ha tenido para lo que será segundo combate en el octágono más famoso del mundo.

P. Te vimos hace poco en tu primer combate, donde a pesar terminar con la derrota, dejaste una buena impresión y te llevaste el bono de la 'Pelea de la Noche'. ¿Qué hacer diferente en esta ocasión para hacerse con tu primera victoria en UFC?

R. “Al igual que en la pelea pasada y en todas mis peleas voy a dejar mi 100% en el octágono, esperando dar una muy buena pelea para los espectadores, ya siendo mi segunda ocasión dentro del UFC espero entrar más confiada, más enfocada y menos nerviosa, voy con mucha más técnica, mucha hambre de ganar y mucho mejor condición física. Quiero demostrar que este es mi lugar y que estaré aquí por mucho tiempo, pero, sobre todo, que en México y en Lobo Gym hacemos las cosas bien”.

P. Ha habido una gran promoción para tu pelea en las diferentes redes sociales. ¿Todo ese apoyo que has tenido ha hecho que crezca la motivación para este segundo combate?

R. “Definitivamente toda la energía y esos buenos deseos que veo de las personas en redes sociales significan mucho para mí, me llevo eso que veo junto conmigo a mi viaje y a mi combate. Me anima y me motiva mucho ver tantos mensajes de cariño y apoyo de las personas, a veces es difícil contestar todos los comentarios pero si leo todo lo que me ponen y me ayuda a motivarme cada día de entrenamiento”.

P. Katlyn Chookagian es una peleadora que, al igual que tú, está buscando hacer su camino en el UFC ¿Cómo esperas ese combate?

R. “Me emociona enfrentarme a alguien como Katlyn, es una peleadora completa y aguerrida, además de ser alguien con ética deportiva, es técnico y comparto con ella el ser alguien que está creciendo en el deporte. Creo que tiene tantas ganas como yo y haremos una pelea muy interesante”.

P. ¿Cómo es el trabajo de preparación de cara a una pelea como la que se viene? ¿Cuántas horas de entrenamiento?

R. "Cada preparación para una pelea es muy fuerte, en este campamento en especial hice cosas nuevas y agregué horas de entrenamiento tanto en acondicionamiento físico con mi maestro Fernando Quiroz como en MMA con Francisco Grasso y Tito Castro. Han sido muchas horas de gimnasio, a veces entreno de tres a cuatro veces al día, pero así como aprendí a trabajar más también aprendí a descansar cuando fuera necesario. Normalmente es una hora o una hora y media de crossfit por la mañana, de dos a tres horas de lucha y Jiu-Jitsu a medio día, una o dos horas de pesas o acondicionamiento físico por la tarde y de dos a tres horas de MMA por la noche, así que prácticamente todo el día estoy entrenando”.

P. En los próximos eventos del UFC estarán muchos peladores mexicanos presentes en combates que llaman mucho la atención. ¿Cómo te hace sentir todo esto?

R. “Es una motivación muy grande ver a talentosos atletas mexicanos subiendo de nivel y logrando cosas increíbles. Es un orgullo verlo y compartir esto con ellos y quedamos compartir también con el mundo lo que somos los mexicanos como personas, culturas y deportivas”.

P. Por último, ¿qué mensaje le mandas a toda esa afición que siempre está al pendiente de ustedes?

R. “Quiero agradecer a las personas que nos apoyan de corazón en las buenas y en las malas, es un deporte muy difícil y la gente que está con nosotros es realmente importante para mantenernos motivados a lograr nuestros objetivos. Gracias por creer en nosotros siempre”.