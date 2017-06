Confirmada Alexa Grasso para el UFC México

(Foto: UFC)

Este miércoles se anunció de manera oficial un nuevo combate para la cartelera del UFC Fight Night, que se celebrará el próximo 5 de agosto, en la Arena Ciudad de México, y que tendrá como platillo estelar el choque entre el tijuanense Brandon Moreno y el estadounidense Sergio Pettis.

Alexa Grasso, quien ya vio actividad dentro del octágono más famoso del mundo, tendrá la oportunidad de reivindicarse ante su gente cuando se enfrente a la canadiense Randa Markos, en la división de los pesos paja.

La peleadora nacida en Guadalajara, Jalisco, sufrió una dolorosa derrota en el pasado mes de febrero, cuando cayó por decisión unánime frente a la norteamericana Felice Herrig, con lo que vio cortado su invicto de nueve peleas ganadas como profesional.

Esta será la tercera ocasión que la tapatía ingrese al octágono del UFC y la segunda en que lo haga en la Arena Ciudad México, luego de que su debut lo hiciera el 5 de noviembre del año pasado, llevándose una imponente victoria por decisión unánime sobre Heather Jo Clark y llamando rápidamente la atención de los seguidores de las Artes Marciales Mixtas.

En cuanto a los números de su rival, Randa Markos tiene récord de siete peleas ganadas y cuatro perdidas como profesional, mientras que en UFC es de tres ganadas y tres perdidas. Su última pelea fue el 19 de febrero del presente año, donde derrotó a la estadounidense Carla Esparza por decisión.

La canadiense de 31 años de edad no se distingue por ser una peleadora que tenga una pegada fulminante, aunque si por su buen llaveo, ya que tres de sus siete victorias han sido por palanca al brazo. En comparación con la mexicana, Grasso ha conseguido cuatro de sus nueve victorias vía TKO/KO.

Entre las otras peleas confirmadas para el UFC México se destacan: Rashad Evans vs Sam Alvey, José 'Teco' Quiñónez vs Diego Rivas, Martín 'Toro' Bravo vs Chris Gruetzemacher y Dustín Ortíz vs Héctor Sandoval.