Alexa Grasso: "Me encanta pelear en México"

(Foto: UFC)

La noche del pasado 5 de agosto se vivió una noche llena de acción en la Arena Ciudad de México, donde los seguidores de las Artes Marciales Mixtas se dieron cita para ser parte del regreso del Ultimate Fighting Championship al país con una cartelera repleta de peleadores mexicanos.

Una de las peleas que más disfrutaron los asistentes fue la de Alexa Grasso, quien venció por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28) a la canadiense Randa Markos, con lo que consiguió su segunda victoria en la UFC y su décima como profesional.

La decisión por parte de los jueces generó opiniones diferentes entre los aficionados a este deporte, luego de que algunos consideraran que la victoria debía ser para la norteamericana. Sin embargo, la tapatía se mostró segura de que el resultado fue el correcto, a pesar de verse superada en el segundo asalto.

“Tal vez en el segundo round me controló un poco más, porque le estaba tirando patadas y las cachaba, pero en el tercero cambié la estrategia y estoy segura que gane la pelea. Fui más contundente, nunca dejé de moverme y de proponer”, declaró.

Esta fue la segunda ocasión en que la niña de Guadalajara se presentó en la Ciudad de México, luego de haberlo hecho por primera vez en noviembre del año pasado, lo que para ella es una experiencia increíble y quisiera que se diera en más ocasiones.

“Yo podría pelear todos los años aquí, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en mi país. Se siente increíble estar con esas personas que me han visto crecer, que han visto mi carrera desde que empecé. Me encanta pelear en México y no sé cómo describirlo, se siente muy bonito”, comentó.

La guerra tapatía ya tiene dos peleas en este 2017, aunque no descarta una tercera, dejándole eso a la gente de UFC. Además, reconoció la calidad de su rival, quien llegaba como la #9 en el ranking de la división.

“Si UFC quiere que pelee, yo voy a pelear. Estoy lista, simplemente que tengo recuperarme, estar sana y regresar lo más antes posible a entrenar, no quiero parar esta racha. Esta pelea fue muy importante para mí, es una peleadora excelente, muy dura y no puedo parar así de seco”, finalizó.