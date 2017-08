Halterista mexicana es excluida del Campeonato Centroamericano

La Halterista mexicana, Carolina Valencia, es excluida de manera injustificada de la Selección Mexicana de Levantamiento de Pesas, en donde la dejan fuera del Campeonato Centroamericano tras ganarse su lugar.

Mediante una carta emitida en sus redes sociales, la pesista chetumaleña denunció y exige su pase a la Federación Mexicana, ya que lo gano deportivamente logrando el primer lugar en el campeonato nacional de 48 kilogramos y además, en el Panamericano de Miami conquistó dos medallas de plata, con esto aseguraba su participación en el Centroamericano pero no fue así.

El Campeonato Centroamericano se estará celebrando en Guatemala durante el mes de septiembre, por lo que Carolina Valencia pide una explicación por su exclusión al campeonato.

“Solicito una explicación del porqué se me ha dejado fuera del Campeonato Centroamericano siendo que yo gané mi lugar para competir. Soy la única a la que están dejando fuera de la selección, me gustaría saber por qué se le está dando mi boleto a otra persona, que no ganó el selectivo ni me ha ganado en ninguna competencia anterior”.

La carta fue dirigida a Rosalío Antonio Alvarado del Ángel, presidente de la FMLP, donde le exige una solución, hasta ahora la pesista Carolina Valencia no ha recibido una respuesta.

“Yo le he cumplido a México y con todos los requerimientos que ha solicitado la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas. Señor presidente de la FMLP, le solicito que me informe de manera oficial las razones por las que fui excluida”.