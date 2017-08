Entrevista EXCLUSIVA a Renata Zarazua

Google Plus

Foto: @fmt.org.mx

El tenis por momentos fue un deporte clásico en nuestro país en la década de los 60's, pero en el presente no hay representantes de este deporte que estén en los mejores 100 del jugadores del planeta, aunque la poblana Renata Zarazúa buscará estar entre las 200 mejores jugadoras de la WTA.

El contacto fue fácil de hacer con Renata, ya que fue por medio de la red social de Twitter decidí contactarla y amablemente decidió contestarme su padre y a acceder con la entrevista por la vía de intercambiar mensajes entre la atleta y un servidor.

He aquí la entrevista que se hizo con al tenista poblana.

1. Hola Renata en este mes has disputado varios torneos importantes como una final en Italia a tus 19 años y antes disputaste un torneo España con un premio que daba 25, 000 dólares al ganador. ¿Cómo te sientes en este momento en tu corta carrera en la WTA?

R.- “Me siento muy contenta la verdad que esta gira en Europa me a traído muchos resultados buenos y eso me ha dado mucha confianza en mi tenis por ahorita"

2.- ¿Qué tan importante ha sido la preparación tanto física como mental para afrontar torneos importantes?

R- “Ha sido muy importante la preparación física para mi porque he podido jugar muchos partidos y sin tener lesiones y mentalmente siempre tienes que ser muy fuerte para poder luchar cada día"

3.- Vienes de una familia que tiene gusto por el tenis. ¿Sientes alguna presión extra por demostrar algo?

R.- “No siento nada de presión, sino al contrario me siento motivada por tener una familia que está metida en el tenis"

4.- ¿Qué significó haber estado en 3 de los 4 torneos más importantes en categoría Junior?

R.-“Tuvo mucho significado la verdad que la experiencia que tuve cuando jugué esos torneos fue increíble y son momentos inolvidables"

5.- ¿Cómo te ves profesionalmente en 5 años?

R.-“Jugando main draw en los gran slams en 5 años y estando dentro de las 100 primeras del ranking"

6.- ¿Qué tipo de superficie te gusta más?

R.-“Arcilla roja es mi superficie favorita"

7.- ¿Cómo tenista ¿Qué áreas te gustaría mejorar?

R.- "Me gustaría mejorar mi saque"

8.- Siendo mexicana. ¿Qué crees que le hace falta al tenista mexicano para sobresalir en este deporte?

R.- “Yo creo que cada quien está siendo lo mejor que puede y no es cuestión de que nos falte algo si no que si estamos haciendo las cosas bien y trabajando duro los resultados van a venir"

9.- Eres la número 263 de la WTA a tu corta edad. ¿A finales de año en que lugar del ranking te ves?

R.-“Me gustaría quedar entre las 200, esa fue mi meta a principio de año"

10.- En dobles eres la número 155 ¿Te gustaría ser una jugadora más de dobles que de Singles?

“Me gusta mucho el dobles, pero yo me considero una jugadora de singles, el dobles ahorita lo juego porque me gusta pero me voy a enfocar más en el singles en los siguientes meses"

11.- ¿Qué hace Renata cuando no está entrenando o jugando?

R.-“Trato de estar con mi familia siempre porque son pocas las veces que podemos estar juntos los 4 y cuando no estoy jugando o entrenando pues trato de aprovechar y convivir mucho con ellos"

12.- A principios de agosto viajaste de Italia a España para entrenar y mejorar tu técnica, ¿En que te sirvió?

R.-“Me sirvió mucho para poder entrenar algunas cosas que me faltaban y para descansar también un poco antes de ir al otro torneo"

13.- Sabemos que el tenista debe ser bueno en varias áreas, pero ¿Qué consideras que es lo esencial para que un tenista pueda sobresalir en este hermoso deporte?

R.-“Yo creo que la actitud cuenta mucho en la cancha y al final muchos jugadores son buenos porque luchan y dan lo mejor de ellos en cada partido"

14.- ¿Qué se siente ser la máxima exponente del tenis a nivel mexicano en la WTA?

R.-“Siento mucha satisfacción porque es algo que siempre me ha gustado poder ser la mejor de mi país"

15.- Por último, ¿Qué le aconsejarías a los que les gustaría dedicarse al tenis?

R.-"Que es un deporte muy bonito y te da la oportunidad de viajar por el mundo para jugar torneos"