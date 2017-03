Egor Silin assina pela RP-Boavista

Google Plus

Silin foi 15º classificado da Volta a Espanha de 2016 // Fonte: Getty Images

Depois de ter feito uma boa época em 2016, a conselho do seu diretor desportivo na Katusha, José Azevedo, Silin vai representar a RP-Boavista nesta época de 2017.

É de salientar que este não é um ciclista qualquer, é um trepador de grande qualidade que fez 15º na Vuelta e 38º no Giro do ano passado.

"Vou tentar dar o máximo, de forma a relançar a minha carreira a nível internacional. Estou com muita vontade de começar a correr, preparei-me bem na zona de Alicante, onde o clima é mais propício. Regressei agora da Rússia, onde estive cerca de 15 dias e espero já correr no próximo domingo", afirmou Silin.

José Santos, diretor desportivo da equipa nortenha, assumiu que a equipa fica mais forte: "O Egor é um ciclista proveniente do 'World Tour', o que é sempre um bom cartão de apresentação. Tem boas referências na montanha e a sua contratação vem ao encontro do tipo de ciclista que nos faltava na equipa. Temos uma tradição de coletivo na alta montanha, que queremos manter, e a entrada do Egor pode preencher a lacuna que sentíamos”.

A carreira de Silin foi feita sempre no World Tour, entre 2010 e 2011 correu pela Katusha, em 2014 mudou-se pela a Astana, em 2014 voltou à Katusha.

Esta nova aventura em solo português, tal como o próprio afirma, vai servir para relançar a carreira. Vai ser a principal aposta da equipa para a Volta a Portugal e é visto, desde já, como um favorito à vitória da prova mais importante do calendário velocipédico português.