Gilbert fora do Paris-Roubaix

As principais figuras do pavé tem marcados no calendário com uma bola bem redonda os domingos do Tour de Flandres e do Paris-Roubaix, por isso vai ser estranho não ter o vencedor do Tour de Flandres a correr o monumento francês.

Phillipe Gilbert vai manter o seu plano de época e vai descansar, para depois começar a preparar a participação naquela semana à qual o belga chama de «Terra Prometida», a Semana das Ardenas. «Tenho uma atração especial pelo Paris-Roubaix, mas não vou lá estar este ano” – afirma o belga ao L’Équipe – “preciso de fazer uma pausa e descansar para, para depois começar a pensar nas Ardenas» – conclui.

Gilbert tem o sonho de conquistar os cinco monumentos na sua carreira, algo que se reavivou com a conquista da Flandres, mas o seu diretor desportivo admite que ambos tiveram a vontade, mas que mantiveram os pés bem assentes na terra: «Imediatamente após esta fantástica vitória na Flandres, a tentação para convocar Gilbert foi grande, mas decidimos que o melhor era descansar para começar a preparar as Ardenas» – afirmou Patrick Lefevere ao mesmo jornal.

Sendo assim, todas as apostas da Quick-Step Floors no Paris-Roubaix, vão estar com Tom Boonen, que vai fazer, no próximo domingo, a sua última corrida da carreira e espera despedir-se em grande. Ao seu lado vai ter Trentin, Stybar, Lampaert, Keisse, Martinelli e Terpstra. Uma equipa de luxo para levar o belga à vitória em Roubaix.