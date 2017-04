Aí vão 4 para Gilbert

Belga já tinha ganho esta clássica em 2010, 2011 e 2014 // Fonte: Cycling News

Philippe Gilbert venceu, ontem, a Corrida da Cerveja, mais conhecida como Amstel Gold Race. Se ainda restavam dúvidas que o ‘velho’ Gilbert estava de volta, estão completamente dissipadas com esta vitória.

O primeiro ataque digno de registo, foi feito a cerca de 39km para a meta, no Kruisberg. Formou-se então um grupo importante com Henao, Gilbert, Haas, Rojas, entre outros. 10km depois foi a vez de Kwiatkowski sair do pelotão, e isso desencadeou mais ataques, nomeadamente de Greg Van Avermaet. O polaco conseguiu chegar à frente da corrida, enquanto que se formava um novo grupo perseguidor com Valverde, Avermaet, Jungels e o português Rui Costa.

Houve um episódio que marca esta Amstel que tem a ver com as motas. A mota que estava a acompanhar o grupo da frente estava muito próximo dos ciclistas e estes aproveitavam-se do cone de vento para se distanciarem dos perseguidores, e esse foi um momento importantíssimo na corrida, pois a partir daí, os perseguidores nunca mais se aproximaram da frente e acabaram inseridos no pelotão.

A 6,4km para a meta surge o ataque decisivo. Kiatkowski ataca na frente da corrida e só Gilbert o conseguiu acompanhar. Os dois seguiram juntos até à reta da meta.

O campeão da Milan San Remo estava na posição ideal, na roda de Gilbert. Quando arrancou ganhou rapidamente uns 10 metros, mas Gilbert cerrou os dentes, não desistiu e acabou por ultrapassar Kwiatkowski em cima da meta para vencer a sua quarta Amstel Gold Race. Um dos sprints mais espetaculares dos últimos anos.

Albasini fechou o pódio e Sonny Colbrelli venceu o sprint no pelotão, assegurando o 9º lugar. Rui Costa acabou a prova na 38º posição, inserido no pelotão.

A primeira corrida das Ardenas já está, a próxima é a Flèche Wallone, na quarta feira. Será que Gilbert vai conseguir repetir aquilo que fez em 2011 e ganhar as 3 corridas das Ardenas este ano?