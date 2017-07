Volta a França: Geraint Thomas é o primeiro líder

É a primeira vitória do galês numa Grande Volta // Fonte: The Telegraph

Etapa de abertura difícil no Tour deste ano. A chuva e as estradas molhadas foram o maior adversário dos ciclistas ao longo dos 14km do contra-relógio deste sábado. Quem melhor combateu estas condições foram os homens da Sky, que colocaram 3 homens nos 6 primeiros da etapa, com destaque para Thomas que gastou 16.04’ para completar a tirada e é o líder da prova.

Este sábado já se jogou muito em relação à geral, e o mais beneficiado foi Froome, que terminou no 6º posto, a 12 segundos do vencedor da etapa, mas ganhou, por exemplo, 25 segundos a Simon Yates, cerca de 35 a Richie Porte e Nairo Quintana, e 42 segundos a Alberto Contador.

Fique com o top-15 da etapa e consequente classificação geral:

As estradas molhadas fizeram duas ‘vítimas’: Alejandro Valverde e Ion Izagirre. Os espanhóis vinham para esta Volta a França com grandes expectativas e a fazerem épocas de carreira. Quiseram arriscar um pouco mais, caíram e foram obrigados a desistir. Valverde não parecia mesmo nada bem.

No Domingo há chegada a Liège. Espera-se uma chegada com chegada ao sprint e há um bom lote de homens que com aspirações à vitória. Espera-se uma grande luta nos últimos quilómetros da etapa entre as equipas dos sprinters.