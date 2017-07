Volta a França: Kittel ganha em Liège

Esta foi a 10ª vitória do alemão na Volta a França // Fonte: VeloNews

Marcel Kittel é o vencedor da segunda etapa da Volta a França deste ano. O sprinter, de 29 anos, foi o mais forte e superiorizou-se a Arnaud Démare (FDJ) e a André Greipel (Lotto-Soudal).

Tivemos novamente uma etapa debaixo de más condições meteorológicas. A chuva e as estradas molhadas estão a marcar o início deste Tour, e com isso chegam as quedas. Tal como ontem, hoje também houve uma queda a marcar o dia: faltavam cerca de 30km para o fim quando, numa curva à direita, a bicicleta de um ciclista da Katusha sai-lhe debaixo do corpo e provoca uma queda em massa no pelotão. Ficaram envolvidos ciclistas como Chris Froome e Romain Bardet.

O pelotão abrandou e quem beneficiou com isso foram os fugitivos, nomeadamente Taylor Phinney e Offredo, que ganharam novo fôlego e tentaram surpreender o pelotão. Foram apanhados muito perto da meta, a cerca de 1km, mas ambos subiram ao pódio: o americano para vestir a camisola de líder da montanha e o francês para receber o prémio de corredor mais combativo do dia.

Kittel estava praticamente fora da luta pela vitória quando se viu, a cerca de 450m da meta, sem equipa e mal posicionado. Mas conseguiu posicionar-se sozinho, lançar o sprint e bater toda a concorrência com um certo à vontade. Fica aqui o top 15 da etapa deste domingo:

Esta segunda-feira temos uma etapa diferente. A ligação de Verviers a Longwy é uma tirada muito acidentada e que culmina com uma ‘chegada em alto’. 1,6km a subir com uma inclinação média de 6%, indicada para corredores como Sagan, Avermaet ou Gilbert.