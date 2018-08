Volta: Riccardo Stacchiotti vence primeira etapa

O italiano Riccardo Stacchiotti, da equipa romena MsTina–Focus, venceu esta quinta-feira a primeira etapa em linha da Volta a Portugal, triunfando ao sprint na chegada a Albufeira.

Numa etapa disputada sob temperaturas a rondar os quarenta graus, Stacchiotti impôs-se na ponta final aos portugueses Luís Mendonça (Aviludo-Louletano) e César Martingil (Liberty Seguros-Carglass), segundo e terceiro, respetivamente.

No que toca à classificação geral, Rafael Reis terminou a etapa integrado no pelotão, com o mesmo tempo do primeiro, conservando a camisola amarela e mantendo dois segundos de avanço sobre Martingil. No entanto a formação espanhola perdeu Joaquim Silva devido a "um golpe de calor" por causas das altas temperaturas.

Esta sexta-feira disputa-se a segunda etapa que vai ligar Beja a Portalegre, numa extensão de 203,6 quilómetros.