Volta: Vicente de Mateos vence segunda etapa da Volta a Portugal

Google Plus

De Beja a Portalegre foi uma maratona no dia mais quente do ano. No final da etapa ciclistas como Gustavo Veloso colocaram mesmo em questão o porquê da realização da prova, que a saúde dos ciclistas deveria ter sido salvaguardada.

Num final com pequenas colinas para ultrapassar, o ciclista espanhol Vicente de Mateos da Aviludo-Louletano triunfou ao sprint, superando Luís Mendonça seu colega de equipa.

Uma queda a cerca de 500 metros da meta originou cortes no pelotão e Rafael Reis chegou num segundo grupo. No entanto, graças a uma revisão por parte do Colégio de Comissários, foi dado o mesmo tempo a todo o pelotão e assim o ciclista português pôde manter a liderança pelos mesmos 2 segundos.

Este sábado realiza-se a terceira etapa, entre Sertã e Oliveira do Hospital, numa distância de 177,8 quilómetros.