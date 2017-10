Ulissi vence Volta à Turquia

Italiano está a fechar muito bem o ano // Fonte: Bikemagazine

A primeira edição da Volta a Turquia como corrida do WorldTour resumiu-se a três nomes: Diego Ulissi (UAE Emirates) que foi o vencedor da classificação geral; Sam Bennet (Bora-Hansgrohe) que dominou os sprints; e Edward Theuns (Trek-Segafredo), que tanto ‘bateu no poste’ que acabou por conseguir a sua vitória.

As três primeiras etapas desta corrida foram dominadas pela Bora-Hansgrohe e pelo seu sprinter, Sam Bennet, que não deu quaisquer hipóteses aos adversários e levou de vencida estas etapas, que foram discutidas ao sprint em pelotão compacto. Nestas discussões, destaque também para Theuns, que era quem mais se conseguia aproximar do irlandês, tendo feito um terceiro e dois segundos lugares.

Na etapa rainha da prova, na chegada a Selcuk, Ulissi confirmou o seu favoritismo e conseguiu bater toda a concorrência. Quem mais se aproximou foi Jesper Hansen (Astana), que chegou a 5 segundos do italiano. O líder da UAE foi dos primeiros a atacar e conseguiu reduzir em muito o pelotão, mas o ataque decisivo foi desferido a 250 metros do final, que deu a vitória a Ulissi e a camisola de líder da prova, que não mais largou até à última etapa.

Na 5ª etapa, numa tirada curta e explosiva, Bennet foi novamente dominador, tendo conseguido ultrapassar as dificuldades do dia com os melhores e, no final, bateu toda a gente num sprint com um pelotão reduzido. Na última etapa desta corrida, chegou finalmente o dia de Theuns, que conseguiu ser o mais forte ao sprint. A etapa ficou marcada pela queda de Sam Bennet perto do final.

Diego Ulissi venceu a geral e prova que está a ter um grande final de ano. Jesper Hansen fez segundo e Fausto Masnada (Androni) fechou o pódio. Rafael Reis (Caja-Rural) foi o único português em prova e terminou em 50º.