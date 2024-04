AD Jequié | Biografia e Wiki

Associação Desportiva Jequié (ADJ) é um clube brasileiro de futebol da cidade de Jequié, no estado da Bahia. Suas cores são azul, amarelo e branco. O Jequié é o maior campeão da Segunda Divisão do Campeonato Baiano ao lado do Galícia, Energia Circular e Redenção com três conquistas ao longo de sua h...