América-MG | Biografia e Wiki

Um dos clubes mais tradicionais do futebol mineiro, o América Foot-Ball Club foi fundado em 30 de abril de 1912 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Decacampeão, conquistou o feito de ser a primeira equipe de futebol do mundo a conquistar dez títulos seguidos, com registro no livro dos recordes. Funda...