Antigua y Barbuda | Biografia e Wiki

Esta equipa nasceu em 1950 e disputou os seus primeiros jogos amigáveis a 1 de fevereiro do mesmo ano. A sua primeira participação numa qualificação para o Campeonato do Mundo foi no Mundial de 1974, onde jogou contra Trinidad e Tobago e Guiana Holandesa. Nesta prova, não conseguiu marcar nenhum pon...