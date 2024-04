Borussia Mönchengladbach | Biografia e Wiki

O Borussia Mönchengladbach é um clube localizado na cidade de Mönchengladbach, na região da Renânia do Norte-Vestfália, região oeste da Alemanha. Foi fundado em 1º de agosto de 1900 e disputa seus jogos no Borussia Park, com capacidade para receber 54.022 torcedores. É um dos clubes com mais conquis...