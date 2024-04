Carabao Cup | Biografia e Wiki

A Taça Carabao, oficialmente conhecida como Taça da Liga de Futebol, é uma competição anual de futebol masculino do sistema da liga de futebol de Inglaterra. Criada em 1960, tornou-se parte integrante do calendário do futebol inglês, oferecendo aos clubes das quatro divisões principais uma oportunid...