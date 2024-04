Koln | Biografia e Wiki

O Colônia (Köln em alemão) é um clube esportivo localizado na cidade de mesmo nome, na região da Renânia do Norte-Vestfália. Foi fundado em 13 de fevereiro de 1948 e realiza seus jogos no RheinEnergieStadion, com capacidade para 50 mil pessoas. Tem grande rivalidade com Borussia Mönchengladbach, For...