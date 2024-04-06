LA Galaxy
Football Team
Últimos jogos
31/03/2024
NS
LA GalaxyVS
Seattle Sounders
24/03/2024
NS
Sporting KCVS
LA Galaxy
17/03/2024
NS
LA GalaxyVS
St. Louis City
10/03/2024
FT
Nashville SC
2 - 2
LA Galaxy
03/03/2024
FT
SJ Earthquakes
1 - 3
LA Galaxy
26/02/2024
FT
LA Galaxy
1 - 1
Inter Miami
17/02/2024
FT
New York RB
0 - 0
LA Galaxy
14/02/2024
FT
New York City
1 - 0
LA Galaxy
11/02/2024
FT
Austin
1 - 0
LA Galaxy
07/02/2024
FT
LA Galaxy
0 - 3
Charlotte
03/02/2024
FT
St. Louis City
0 - 0
LA Galaxy
22/10/2023
FT
LA Galaxy
1 - 4
Dallas
15/10/2023
FT
LA Galaxy
2 - 2
Real Salt Lake
08/10/2023
FT
Minnesota United
5 - 2
LA Galaxy
05/10/2023
FT
Seattle Sounders
2 - 1
LA Galaxy
01/10/2023
FT
LA Galaxy
3 - 3
Portland Timbers
25/09/2023
FT
Austin
3 - 3
LA Galaxy
21/09/2023
FT
LA Galaxy
4 - 3
Minnesota United
17/09/2023
FT
Los Angeles FC
4 - 2
LA Galaxy
11/09/2023
FT
LA Galaxy
2 - 2
St. Louis City
03/09/2023
FT
LA Galaxy
0 - 0
Houston Dynamo
31/08/2023
FT
SJ Earthquakes
2 - 3
LA Galaxy
27/08/2023
FT
LA Galaxy
3 - 0
Chicago Fire
16/07/2023
FT
Vancouver Whitecaps
4 - 2
LA Galaxy
09/07/2023
FT
LA Galaxy
3 - 1
Philadelphia Union
05/07/2023
FT
LA Galaxy
2 - 1
Los Angeles FC
02/07/2023
FT
SJ Earthquakes
2 - 2
LA Galaxy
25/06/2023
FT
Colorado Rapids
0 - 0
LA Galaxy
22/06/2023
FT
LA Galaxy
2 - 2
Sporting KC
11/06/2023
FT
St. Louis City
1 - 1
LA Galaxy
08/06/2023
FT
Real Salt Lake
3 - 2
LA Galaxy
01/06/2023
FT
Real Salt Lake
2 - 3
LA Galaxy
28/05/2023
FT
LA Galaxy
0 - 1
Charlotte
24/05/2023
FT
Los Angeles FC
0 - 2
LA Galaxy
21/05/2023
FT
DC United
3 - 0
LA Galaxy
18/05/2023
FT
Columbus Crew
2 - 0
LA Galaxy
15/05/2023
FT
LA Galaxy
2 - 1
SJ Earthquakes
11/05/2023
FT
LA Galaxy
3 - 1
Seattle Sounders
07/05/2023
FT
LA Galaxy
1 - 3
Colorado Rapids
30/04/2023
FT
Orlando City
2 - 0
LA Galaxy
23/04/2023
FT
LA Galaxy
2 - 0
Austin
16/04/2023
FT
LA Galaxy
2 - 3
Los Angeles FC
09/04/2023
FT
Houston Dynamo
3 - 0
LA Galaxy
02/04/2023
FT
LA Galaxy
1 - 2
Seattle Sounders
25/03/2023
FT
Portland Timbers
0 - 0
LA Galaxy
19/03/2023
FT
LA Galaxy
1 - 1
Vancouver Whitecaps
12/03/2023
FT
Sporting KC
0 - 0
LA Galaxy
05/03/2023
FT
Dallas
3 - 1
LA Galaxy
19/02/2023
FT
LA Galaxy
2 - 1
Toronto
15/02/2023
FT
New York RB
1 - 0
LA Galaxy