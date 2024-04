Paquistão | Biografia e Wiki

A seleção de futebol do Paquistão foi fundada em 1947, o mesmo ano em que o país ganhou independência do Reino Unido. No entanto, o futebol não é tão popular no Paquistão quanto o críquete. O desempenho da seleção de futebol do Paquistão em competições internacionais tem sido modesto. Eles têm par...