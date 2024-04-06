Portland Timbers
Team
Estatísticas
Gols
|1
|Antony
|3
|2
|Evander
|2
|3
|Dairon Asprilla
|1
|4
|Santiago Moreno
|1
|5
|Eryk Williamson
|1
|6
|Felipe Mora
|1
|7
|Jonathan Rodriguez
|1
Assistências
|1
|Cristhian Paredes
|2
|2
|J. Mosquera López
|2
|3
|Santiago Moreno
|2
|4
|Eric Miller
|1
|5
|Antony
|1
|6
|Eryk Williamson
|1
|7
|Evander
|1
Passes
|1
|Kamal Miller
|312
|2
|J. Mosquera López
|301
|3
|Z. McGraw
|292
|4
|Diego Chará
|286
|5
|Santiago Moreno
|264
|6
|Evander
|238
|7
|Eric Miller
|206
|8
|Cristhian Paredes
|196
|9
|Dario Župarić
|191
|10
|Maxime Crépeau
|162
Passes Chave
|1
|Santiago Moreno
|14
|2
|Evander
|13
|3
|J. Mosquera López
|9
|4
|Cristhian Paredes
|7
|5
|Dairon Asprilla
|3
|6
|Eryk Williamson
|3
|7
|Antony
|2
|8
|Diego Chará
|2
|9
|Jonathan Rodriguez
|2
|10
|Eric Miller
|1
Chutes
|1
|Evander
|10
|2
|Santiago Moreno
|9
|3
|Antony
|7
|4
|Jonathan Rodriguez
|5
|5
|Cristhian Paredes
|4
|6
|J. Mosquera López
|4
|7
|Kamal Miller
|4
|8
|Dairon Asprilla
|3
|9
|Eryk Williamson
|3
|10
|Felipe Mora
|2
Desarmes
|1
|Santiago Moreno
|17
|2
|Diego Chará
|13
|3
|Antony
|11
|4
|J. Mosquera López
|10
|5
|Cristhian Paredes
|9
|6
|Z. McGraw
|8
|7
|Dario Župarić
|7
|8
|Eric Miller
|6
|9
|David Ayala
|5
|10
|Kamal Miller
|5
Bloqueios
|1
|Z. McGraw
|4
|2
|Eric Miller
|1
|3
|Diego Chará
|1
|4
|J. Mosquera López
|1
|5
|Dario Župarić
|1
|6
|Miguel Araujo
|1
Interceptações
|1
|Z. McGraw
|8
|2
|Diego Chará
|7
|3
|Antony
|6
|4
|Cristhian Paredes
|4
|5
|Dario Župarić
|4
|6
|J. Mosquera López
|3
|7
|Santiago Moreno
|3
|8
|Eryk Williamson
|3
|9
|Eric Miller
|2
|10
|Dairon Asprilla
|2
Minutos
|1
|Santiago Moreno
|533
|2
|J. Mosquera López
|519
|3
|Diego Chará
|515
|4
|Antony
|501
|5
|Eric Miller
|487
|6
|Kamal Miller
|450
|7
|Cristhian Paredes
|413
|8
|Z. McGraw
|406
|9
|Evander
|360
|10
|Maxime Crépeau
|360