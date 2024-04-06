Portland Timbers

Portland Timbers

Team

Estatísticas

Gols

1Antony3
2Evander2
3Dairon Asprilla1
4Santiago Moreno1
5Eryk Williamson1
6Felipe Mora1
7Jonathan Rodriguez1

Assistências

1Cristhian Paredes2
2J. Mosquera López2
3Santiago Moreno2
4Eric Miller1
5Antony1
6Eryk Williamson1
7Evander1

Passes

1Kamal Miller312
2J. Mosquera López301
3Z. McGraw292
4Diego Chará286
5Santiago Moreno264
6Evander238
7Eric Miller206
8Cristhian Paredes196
9Dario Župarić191
10Maxime Crépeau162

Passes Chave

1Santiago Moreno14
2Evander13
3J. Mosquera López9
4Cristhian Paredes7
5Dairon Asprilla3
6Eryk Williamson3
7Antony2
8Diego Chará2
9Jonathan Rodriguez2
10Eric Miller1

Chutes

1Evander10
2Santiago Moreno9
3Antony7
4Jonathan Rodriguez5
5Cristhian Paredes4
6J. Mosquera López4
7Kamal Miller4
8Dairon Asprilla3
9Eryk Williamson3
10Felipe Mora2

Desarmes

1Santiago Moreno17
2Diego Chará13
3Antony11
4J. Mosquera López10
5Cristhian Paredes9
6Z. McGraw8
7Dario Župarić7
8Eric Miller6
9David Ayala5
10Kamal Miller5

Bloqueios

1Z. McGraw4
2Eric Miller1
3Diego Chará1
4J. Mosquera López1
5Dario Župarić1
6Miguel Araujo1

Interceptações

1Z. McGraw8
2Diego Chará7
3Antony6
4Cristhian Paredes4
5Dario Župarić4
6J. Mosquera López3
7Santiago Moreno3
8Eryk Williamson3
9Eric Miller2
10Dairon Asprilla2

Minutos

1Santiago Moreno533
2J. Mosquera López519
3Diego Chará515
4Antony501
5Eric Miller487
6Kamal Miller450
7Cristhian Paredes413
8Z. McGraw406
9Evander360
10Maxime Crépeau360