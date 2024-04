Vancouver Whitecaps | Biografia e Wiki

O Vancouver Whitecaps FC, um clube com uma história rica no futebol, estabeleceu-se como uma das equipas mais emblemáticas da Major League Soccer (MLS) desde que se juntou à liga em 2011. Origens e ascensão: o legado dos Vancouver 86ers Os primórdios do Vancouver Whitecaps FC remontam a 1974, mas ...