Lewis Hamilton vence o Grande Prémio da China

Após um fim de semana com várias mudanças de tempo e com muitos acidentes, foi o piloto inglês da Mercedes, Lewis Hamilton. a conquistar a vitória no Grande Prémio da China. Em segundo lugar ficou o piloto da Ferrari, Sebastian Vettel e, no último lugar do pódio ficou o holandês Max Verstapen.

Foi uma corrida algo caótica. Contou com vários acidentes e com várias paragens devido à entrada do safety car. A maioria dos carros partiu com os pneus intermédios montados no carro, e apenas Carlos Sainz Jr e Jolyon Palmer partiram com pneus slicks.

Hamilton partiu da pole e arrancou bem, ganhando alguma distância para o Ferrari de Vettel. Pouco tempo depois do início teve lugar o primeiro acidente. Sergio Perez deu um pequeno toque no Williams de Lance Stroll, que causou o seu abandono. Por causa deste despiste, o safety car entrou na pista e neutralizou a corrida.

Durante e após a entrada do safety car teve início a troca de pneus intermédios para os pneus secos. Esta troca levou a que a classificação ficasse muito misturada. O Holandês Verstappen, que tinha começado a corrida na 17ª posição, encontrava-se no terceiro lugar depois da sua paragem nas boxes.

Quando a corrida já estava mais 'calma' começou a recuperação dos principais pilotos. Vettel conseguiu levar a melhor sobre o seu colega de equipa, Raikonnen, e superou os dois pilotos da Red Bull para recuperar o segundo lugar, no qual iniciou a corrida. Durante este caos todo, Hamilton passou entre os 'pingos da chuva' para arrecadar a sua primeira vitória da época.

Destaque vai ainda para a excelente recuperação de Max Verstappen, que consegui terminar a corrida no ultimo lugar do pódio, depois de ter iniciado a prova no 17º lugar. Com esta vitória, Vettel e Hamilton encontram-se com os mesmos pontos no primeiro lugar do mundial de pilotos.

Classificação:

1. Lewis Hamilton GBR Mercedes – Mercedes 56 voltas

2. Sebastian Vettel GER Ferrari – Ferrari +6.250s

3. Max Verstappen NED Red Bull – TAG +45.552s

4. Daniel Ricciardo AUS Red Bull – TAG +46.987s

5. Kimi Raikkonen FIN Ferrari – Ferrari +48.076s

6. Valtteri Bottas FIN Mercedes – Mercedes +48.808s

7. Carlos Sainz ESP Toro Rosso-Renault +1m 11.115

8. Kevin Magnussen DEN Haas-Ferrari +1 volta

9. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes +1 volta

10. Esteban Ocon FRA Force India-Mercedes +1 volta

11. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari +1 volta

12. Nico Hulkenberg GER Renault – Renault +1 volta

13. Jolyon Palmer GBR Renault – Renault +1 volta

14. Felipe Massa BRA Williams – Mercedes +1 volta

15. Marcus Ericsson SWE Sauber – Ferrari +1 voltas

Abandonos:

16. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda 34 voltas

17. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Renault 18 voltas

18. Stoffel Vandoorne BEL McLaren-Honda 16 voltas

19. Antonio Giovinazzi ITA Sauber – Ferrari 2 voltas

20. Lance Stroll CAN Williams – Mercedes 0 voltas