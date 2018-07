Lewis Hamilton garante pole position no GP da Hungria

Lewis Hamilton garantiu este sábado a pole position para o GP da Hungria, 12.ª prova do campeonato e que antecede uma paragem de cerca de um mês no Mundial de Formula 1.

O piloto britânico conseguiu fazer em 1.35,458 minutos os 4.381 metros do circuito de Hungaroring, deixando para trás os pilotos da Ferrari, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel que vão partir no terceiro e quarto lugares da grelha, respetivamente. Valtteri Bottas partirá ao lado do seu companheiro de equipa, Hamilton, no segundo posto.

O Grande Prémio da Hungria terá lugar este domingo às 14h10 de Portugal Continental.