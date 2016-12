Sérgio Ramos empata el Clássico aos 90: Barcelona e Real Madrid registam igualdade (1-1)

Google Plus

Barcelona e Real Madrid empatam.

Em Camp Nou, o Barcelona recebeu o eterno rival Real Madrid para o clássico mais mediático do futebol mundial. Frente a frente estiveram Messi e Cristiano mas as estrelas do duelo foram Suarez e Sérgio Ramos.

Na primeira metade assistiu-se a um grande espectáculo táctico, com as duas equipas a partirem para o ataque de forma cautelosa. Os inevitáveis Messi e Cristiano estiveram muito presos às marcações e ao intervalo o 0-0 justificava-se plenamente.

Na segunda parte o Barça entrou disposto a mudar o rumo da partida e Suarez não teve receio em “morder” os calcanhares à defesa merengue. O uruguaio inaugurou o marcador ao minuto 53 e o Estádio quase explodiu de euforia. O Barcelona não tirou o pé do acelerador e Neymar e Messi falharam escandalosamente o segundo tento apenas com Navas pela frente.

O Real Madrid reagiu e mostrou uma vez mais que não desiste de discutir os resultados. Ao minuto 90, Modrid cruzou e Sérgio Ramos calou o Camp Nou repondo a igualdade. O 1-1 final aceita-se e mas o Barcelona ficou muito perto de relançar as contas da La Liga. Com a igualdade, o Real mantém a vantagem para o Barcelona em 6 pontos mas este clássico fica marcado pelo tento de Ramos e pelas exibições tímidas de Messi e Cristiano.