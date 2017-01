Oficial: Ricardo Carvalho assina pelo Shanghai SIPG de Vilas Boas e Hulk

Aos 38 anos, Ricardo Carvalho dá mais um passo na carreira e está a caminho do aliciante e milionário futebol chinês. O central estava sem clube desde o verão, tendo terminado o contrato com o Mónaco em Junho de 2016. O Shanghai aliciou o jogador e Carvalho não tinha como recusar, juntando-se a André Vilas Boas, Hulk e Óscar, que são as principais estrelas do emblema asiático.

O contrato do luso é válido por uma temporada, tratando-se de um prémio justo para o extraordinário central que ainda recentemente se tornou campeão europeu pelas quinas, tendo sido aposta de Fernando Santos na fase de grupos. O atleta já alinhou no Porto, Chelsea, Real Madrid, Mónaco, e prepara-se agora para deixar a Ásia de olhos em bico com a sua forma única de marcar oponentes e cortar bolas quase impossíveis.