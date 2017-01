Mourinho supera Marco Silva: M. United bate Hull City (2-0)

Mourinho superou Marco Silva // Foto: Facebook do Manchester United

O Teatro dos Sonhos foi o palco do duelo de estrategas lusos, Mourinho vs Marco Silva. O Manchester United recebeu e venceu o Hull City por dois tiros a zero, em partida a contar para a Taça da Liga Inglesa. Os red devils tiveram de suar para superar o conjunto de Marco Silva. Ao intervalo, o resultado registava um empate a zero, espelhando um equilíbrio evidente nas estratégias de ambas as equipas.

Na segunda parte o United entrou literalmente a matar, com Mata a inaugurar o score. O Hull nao teve arte para contrariar o poderio do Manchester e Fellaini ampliou para 2-0 perto do fim da partida. Os comandados de Mourinho estao apurados para a proxima fase da Taça, mas fica o foco positivo para a boa organização dos pupilos de Marco Silva.