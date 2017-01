Trio luso brilha lá fora: João Mário, Bernardo Silva e Cristiano marcam a diferença

João Mário tem dado que falar em Itália // Foto: Facebook do F.C. Internazionale Milano

O fim de semana foi de luxo para três dos melhores jogadores lusos da actualidade. Em Itália, o Inter de Milão recebeu o Pescara e João Mário marcou um dos três golos da vitória. O médio defendeu, atacou e deu um verdadeiro show, sendo já considerado um dos principais trunfos na incrível recuperação do Inter na Serie A. A equipa do ex-leão ocupa o quarto posto e João Mário soma já 3 tentos na prova.

Em França, o Mónaco deslocou-se ao reduto do PSG e em pleno Parque dos Príncipes foi Bernardo Silva a coroar o mundo do futebol com mais uma exibição notável. O PSG chegou a inaugurar o activo por Cavani, mas ao minuto 91 emergiu o pequeno grande génio Bernardo que gelou as bancadas com um tento que mantém o Mónaco na liderança da Ligue 1, a par com o Nice. O jogador das quinas leva 5 golos na prova e parece que está na moda ser um português a ''silenciar" adeptos franceses em Paris...

Por fim, só falta viajar até Madrid, onde o Real recebeu a Real Sociedad. O melhor jogador do mundo perfumou o relvado e fez o gosto ao pé na vitória merengue por 3-0. CR7 fez o golo da noite com um gesto técnico soberbo que obrigou o guardião contrário a tirar, literalmente, o chapéu. O Real é líder e tem mais 4 pontos que o Barcelona. O astro Cristiano soma já 13 tiros certeiros.