Frank Lampard diz adeus aos relvados

Frank Lampard despede-se de uma carreira brilhante de 21 anos // Foto: Facebook Oficial de Frank Lampard

Aos 38 anos, Frank Lampard terminou a sua carreira enquanto futebolista. O internacional inglês anunciou a sua decisão esta quinta-feira, dando assim como terminado um longo percurso de 21 anos com o esférico nos pés. O jogador estava contratualmente vinculado ao New York depois de ter sido uma das maiores figuras de sempre da Premier League e da Selecção Inglesa.

Formado nas escolas do West Ham, Lampard transferiou-se para o Chelsea, clube onde brilhou e foi um autêntico líder durante mais de uma década. Em Inglaterra jogou também no Manchester City, mas será sempre recordado como o maestro do meio campo do Chelsea. Com a bola nos pés o mago inglês fez magia: conduziu o esférico de forma única, encontrou sempre espaços para servir os colegas com passes astronómicos e era dotado de um remate soberbo, tanto em bola corrida como em bolas paradas.

Por fim, é inevitável para os portugueses recordar a passagem de Lampard pelo Estádio da Luz no Euro 2004. No célebre desempate por grandes penalidades, Lampard vacilou inesperadamente diante Ricardo, mas para a eternidade ficará na memória do desporto mundial um jogador tremendamente talentoso e com uma conduta profissional que é rara no futebol actual.