Jardim, Marco e Mourinho: 3 mestres da estratégia

O Mónaco de Leonardo Jardim está em 1º lugar da Liga francesa // Foto: Facebook do AS Monaco

Em solo francês, o Mónaco, orientado por Leonardo Jardim, recebeu o Nice para um duelo entre duas equipas sensação da Ligue 1. A equipa do técnico luso levou a melhor e despachou o Nice de Balloteli por 3-0, com o ex-portista Falcão a bisar. Com este resultado, o Mónaco garante a liderança isolada da Liga Francesa.

Em Inglaterra, Marco Silva e José Mourinho tiveram, à imagem de Jardim, uma jornada ''very Nice". O Hull City recebeu o poderoso Liverpool de Klopp e superou o difícil oponente por dois tiros sem resposta. Os elogios a Marco Silva não param, mas o treinador lusitano sabe que competir na Premier League é duro e que para garantir a permanência qualquer distração pode ser fatal. O Manchester United de Mourinho deslocou-se ao reduto do campeão Leicester e aplicou chapa 3, com Ibrahimovic e Mata em grande foco.

Os treinadores portugueses são garantia de sucesso e prometem continuar a ser os reis da estratégia.