Wengner de saída?

Ele é treinador do Arsenal e faz este ano a 20ª temporada com a camisola dos gunners, mas a verdade é que tudo tem um fim e já se começa a acreditar que esta será a última temporada de Arsène Wenger no comando técnico da equipa inglesa.

As especulações da imprensa inglesa já fizeram muita tinta correr, mas depois das declarações de Ian Wright à BBC, as coisas aumentaram de tom. O antigo jogador do Arsenal assumiu que em conversa com o antigo treinador ele lhe disse que " chegou mesmo a dizer que o seu tempo pode estar prestes a chegar ao fim e eu nunca o tinha ouvido a dizer isto."

De recordar que, no comando da equipa dos gunners, Wenger já venceu 3 Ligas Inglesas e 6 FA Cups, estará o fim perto? Teremos de esperar para saber.