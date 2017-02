Sevilha x Leicester : Sonho inglês com domínio espanhol

| foto : MaisFutebol

O Sevilha está mais perto de chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões depois de ter vencido esta quarta feira o Leicester por 2-1. O domínio foi sempre espanhol, mas é verdade é que, apesar da derrota, foi o filho do antigo guarda-redes leonino, Kasper Schmeichel a salvar o Campeão Inglês de uma humilhação muito maior.

Schmeichel e a falta de sorte

A verdade é que o Leicester esteve irreconhecível em Espanha em toda a primeira metade do encontro. Apático e sem organização, os pupilos de Ranieri não conseguiram fazer um único remate à baliza e limitaram-se a ver o Sevilha brilhar... Mas engane-se quem pensa que foi só a equipa de Carriço que esteve em destaque nesta primeira metade.

Também Kasper Schmeichel, filho do antigo guarda-redes do Sporting, esteve em destaque por não só ter ajudado a manter o nulo durante quase metade da primeira metade, mas também por ter defendido a grande penalidade aos 15'. Depois de um carrinho de Morgan sobre Correa, Schmeichel mostrou que a qualidade à frente da baliza está-lhe mesmo no sangue e o remate do espanhol para a esquerda foi no sentido certo das luvas da jovem estrela.

Kasper mostrou que na qualidade das defesas saiu ao pai... | Foto: MaisFutebol

Mas tantas vezes o cântaro vai à fonte que um dia lá deixa a asa.... Aos 25' e depois de um cruzamento de Escudero ao segundo poste Sarabia surgiu e cabeceou directo para o fundo das redes.

Ao intervalo o Sevilha só pecava por não estar a ganhar por mais, mas muito por culpa de Kasper.... No entanto as surpresas maiores ficaram guardadas para a segunda metade.

O culminar do domínio e o acreditar

Na segunda parte as coisas continuaram praticamente na mesma, apesar de o Leicester ter melhorado na concentração e no fecho dos portões, nunca se mostrou forte o suficiente para lidar com a invasão espanhola instalada no meio-campo.

E ao bater dos 62' Correa mostrou aos adeptos a sua redenção depois de ter permitido a defesa da grande penalidade. Depois de meio golo feito com o passe de Jovetic, o avançado na cara de Schmeichel não desperdiçou e fez o 2-0.

Ao que parece, foi mesmo o segundo golo dos espanhóis que fez com que os ingleses acordassem e percebessem que se não queriam dizer já adeus ao sonho dos quartos, teriam de marcar pelo menos um golo para poder mudar as contas em casa.... e quem melhor para o fazer do que.... Vardy?

Vardy fez o golo que ainda faz sonhar os ingleses | Foto: MaisFutebol

Drinkwater foi a flecha entre o meio campo e o ataque e depois de ter passado pelo lateral e pelo central, colocou a bola nos pés de Vardy que rematou certeiro para o único golo com sotaque inglês da noite.

Até ao final não houve mudanças no resultado e o Sevilha de Daniel Carriço até chegou a mostrar algumas dificuldades em lidar com o golo sofrido, mas a verdade é que a 1ª mão ficou arrumada.... Agora chegam novas contas e depois do tento de Vardy em Sevilha podemos mesmo dizer que está tudo em aberto para o jogo em Inglaterra.