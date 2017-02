Manchester United conquista Taça da Liga: Ibrahimovic faz Mourinho saltar perto do fim

Google Plus

Manchester United vê o seu primeiro troféu da temporada.

A tarde foi de emoções fortes para José Mourinho. O técnico luso conquistou o primeiro troféu ao serviço dos red devils com o Manchester United a triunfar diante o Southampton de Cédric Soares. O histórico treinador das quinas soma já 24 título em toda a sua carreira, englobando estes feitos ao serviço do Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e, agora Manchester United.

Os red devils entraram a todo o gás e ao minuto 19 o inevitável artilheiro Ibrahimovic abriu o activo. Ao minuto 38, Lingard deu continuidade ao domínio do United e ampliou a vantagem justamente. Antes do intervalo, o Southampton apareceu na final e relançou o duelo com um tento de Gabbiadini.

A equipa de José Mourinho acusou negativamente o golo sofrido e ao minuto 48 da segunda metade o oportuno Gabbiadini restabeleceu a igualdade e obrigou o estratega lusitano do United a equilibrar o jogo a meio campo para evitar que a formação de Cédric chegasse à vantagem.

O resultado de 2-2 espelhava a espectacularidade de uma final de uma Taça em Inglaterra e quando se aguardava pelo prolongamento emergiu o genial matador Ibrahimovic que fez o tento decisivo a apenas 3 minutos dos 90. O Manchester United venceu o primeiro titulo da temporada e Mourinho voltou a ser especial em terras britânicas.