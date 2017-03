Liga Espanhola: Cristiano bisa e salva Real Madrid ao cair do pano

Google Plus

Cristiano salvou o Real Madrid, consolidando o empate a 3 bolas // Foto: JAVIER SORIANO/Getty Images

Em jogo a contar para a Liga espanhola, o Real Madrid não foi capaz de superar o surpreendente Las Palmas. Os blancos entraram fortemente ofensivos na partida e Isco inaugurou o score, dando sequência a um passe açucarado de Kovacic ao minuto 8. O Las Palmas não baixou os braços e empatou o duelo pouco depois, com Tanausu a fintar Ramos antes de bater Navas. Ao intervalo o 1-1 justificava-se plenamente, mas o segundo tempo viria a revelar-se empolgante.

Pouco depois de regressar às 4 linhas, Bale não mediu a entrada a um lance e agrediu um adversário sem qualquer necessidade. O árbitro da partida expulsou o criativo e veloz merengue e o Real ficou reduzido a 10 elementos. O Las Palmas cresceu e beneficiou de uma grande penalidade extraordinariamente bem convertida por Vieira. O Real tremeu ainda mais e foi sem qualquer espanto que Kevin Prince Boateng ampliou a vantagem para 1-3.

O técnico Zidane, em desespero, lançou James, Lucas e Benzema, mas o verdadeiro show estava reservado para o campeão europeu de nações e clubes, Cristiano Ronaldo. Aos 86 minutos o craque luso reduziu através de uma grande penalidade e, num abrir e fechar de olhos, restabeleceu a igualdade a seguir, com uma cabeçada feroz depois de um cruzamento genial de James. O astro lusitano foi fundamental ao cair do pano, mas o 3-3 deixa o Barcelona no topo da Liga. É certo que o Real ainda tem um jogo em atraso, mas tem vindo a perder a vantagem pontual que chegou a ser bastante confortável.