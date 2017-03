Liga dos Campeões : Passa ou não passa?

Google Plus

Os oito jogos que vão decidir quem passa ou não passa aos quartos de final da Liga dos Campeões, começam esta terça feira. Napóles, Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Benfica, Borussia Dortmund, PSG e Barcelona são os primeiros a entrar em campo... E enquanto uns parecem ter a passagem já garantida, outros vão ter de correr atrás do prejuízo.

Arsenal x Bayern Munique

A equipa inglesa é daquelas que tem de correr ( e muito), para continuar a sonhar com os quartos de final. Depois de na primeira-mão ter sofrido uma derrota por 5-1 diante do gigante alemão, a equipa de Wenger tem de fazer o que muitos consideram ser impossível... Uma vez que, na história da competição, foram apenas 3 as equipas que conseguiram dar a volta a um resultado por 4-0 sofrido na primeira-mão.

O Bayern goleou os ingleses por 5-1

Depois dos golos de Robben, Thiago, Lewandowski e Muller, as coisas não se avizinham nada fáceis para a recepção ao gigante alemão... Ainda assim, o golo apontado por Sanchez pode ser visto como a estrela ao fundo do túnel para os ingleses. A verdade é que o jogo promete, e apesar de parecer que os alemães têm a passagem na mão, tudo pode acontecer...

Nápoles x Real Madrid

Ainda esta terça feira é tempo de ver jogar o actual detentor do troféu. A equipa de Cristiano Ronaldo e Pepe vai até Itália para segurar a vantagem de 3-1 conseguida em casa e tudo pode acontecer....

Mesmo sem a ajuda do português, Benzema, Kroos e Casemiro conseguiram vir o resultado depois de Insigne ter marcado o primeiro na visita à capital espanhola....

CR7 não marcou na recepção ao Nápoles, mas a equipa acabou por vencer

A desvantagem está do lado italiano, não só pela derrota, mas também pela falta de experiência que a equipa napolitana demonstra na chegada aos quartos... A qualidade está lá, mas a verdade é que se chegar aos quartos de final, o Nápoles irá fazê-lo pela primeira vez na sua história... É a experiência contra o sonho e as estatísticas em nada jogam a favor dos italianos.

Dortmund x Benfica

O Benfica é a primeira equipa portuguesa a entrar em campo para a decisão das passagens aos quartos de final. Esta quarta feira, os encarnados entram em campo frente ao Borussia Dortmund depois de na primeira mão terem vencido por 1-0 com um golo de Mitroglou.

Surpresa para muitos, certezas para tantos outros, a verdade é que os encarnados chegam à Alemanha em vantagem e depois da defesa do penalti de Aubameyan, Ederson e a equipa estão prontos para o desafio e de tudo farão para garantir a chegada aos quartos de final da prova. Mas do outro lado está um Dortmund, pronto a mostrar que em casa é ele que manda.

Kostas Mitroglou marcou o único golo da primeira-mão na luz

No que às estatísticas diz respeito, as duas equipas estão em situações muito semelhantes. Se passar, o Benfica atinge os quartos de final da Liga dos Campeões pela terceira vez em seis temporadas, já o Dortmund, pretende atingi-los pela terceira vez... numa década.

O jogo promete e a verdade é que as equipas têm 90 minutos para fazer os adeptos sonhar, resta saber quem é que vai ter pesadelos na noite de quarta para quinta.

Barcelona x PSG

No futebol e nos 90 minutos que tem um jogo é tudo uma questão de saber quem ganha... E na primeira-mão no Parque dos Príncipes foi o Barcelona quem surpreendeu tudo e todos ao sofrer uma derrota por 4-0.

Os homens do PSG festejaram uma goleada no passado dia 14

Chocados? Pois é... Mais chocados ficaremos ainda se o Barcelona não conseguir superar esta desvantagem. Os espanhóis vão ter muito que penar para conseguirem chegar aos quartos de final e se não os atingirem o marco histórico de atingirem os quartos de final da Liga dos Campeões pela décima vez consecutiva ficará pelo caminho...

A qualidade das duas equipas é por demais evidente, mas também é verdade que o PSG não vai em nada facilitar as contas da equipa de Messi na deslocação a Camp Nou. Esperemos que, acima de tudo, seja um grande jogo, porque é isso mesmo que o Barcelona precisa de fazer para poder sonhar...