Cristiano Ronaldo iguala feito de Di Stéfano: Real Madrid vence Bétis (2-1)

O Real Madrid recuperou a liderança da Liga e aproveitou o desaire do Barcelona. Os blancos receberam o Bétis e sofreram muito para somarem os 3 pontos. Os forasteiros entraram fortes no duelo e inauguraram o marcador ao minuto 24, por intermédio de Sanabria. O Real puxou dos galões e acordou para o jogo ainda antes do intervalo. Aos 40 minutos Cristiano Ronaldo igualou o encontro, e igualou também o feito galático da lenda Di Stéfano: ambos contam agora com 210 golos em jogos no Bernabéu.

Na segunda parte, o Bétis voltou a apresentar uma organização incrível e vacilou apenas ao minuto 81. O inevitável Sérgio Ramos é especialista em marcar golos perto do fim e neste jogo voltou a dar alegrias aos adeptos madrilistas, tendo concretizado o tento que vale a liderança. O Bétis ficou pertissimo do 2-2, mas Navas mostrou que é um dos melhores guardiões do mundo e impediu o empate nos instantes finais.