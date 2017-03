Zeca estreia-se pela Grécia

Zeca estreou-se pela Grécia // Foto: jogadores.pt

Zeca estreou-se pela seleção da Grécia frente à Bélgica, numa partida que acabou numa igualdade a um, com o golo dos helénicos a ser marcado por Mitroglou. Zeca começou no banco e foi chamado a jogo aos 84 minutos, quando os gregos estavam em vantagem, mas já jogavam com menos um elemento; acabaram com menos dois e Lukaku marcou aos 89.

Sobre a estreia, diz que é algo que o marcou bastante: “É algo que vou guardar para o resto da minha vida. Senti bastante o hino nacional e foi mesmo inesquecível. Nós viemos a Bruxelas para ganhar e, pelo menos, conseguimos o empate. Com um pouco mais de sorte poderíamos ter ganho, mas é sempre difícil jogar num ambiente adverso e com jogadores a menos.”

Em entrevista ao jornal Público, referiu que se sentia um pouco nervoso pela sua possível utilização. “Estou a sentir ansiedade, emoção e felicidade por poder representar a seleção grega, por poder representar este país. Tenho muita ansiedade de o fazer.” Quando confrontado sobre um possível encontro com a seleção portuguesa, o jogador mostrou não ver constrangimentos. "Penso que vai ser normal, até porque nunca tive a oportunidade de representar a seleção A. Mesmo sendo o meu país de origem, acho que vai ser normal, por uma questão de profissionalismo e respeitar o país que represento.”

Em Portugal jogou pelo Casa Pia e Vitória de Setúbal, tendo ido para o Panathinaikos em 2011. Neste momento é capitão da equipa grega e tem oito golos em 160 presenças.