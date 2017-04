PSG conquista Taça da Liga: Mónaco sofre goleada

PSG vence o 1º troféu da época.

O Mónaco de Leonardo Jardim entrou nas 4 linhas com João Moutinho e Bernardo Silva no 11 inicial. Do lado do PSG, Gonçalo Guedes viu a final na bancada. A partida foi bem disputada e o PSG não perdeu tempo tendo inaugurado o marcador ao minuto 4.

O alemão Draxler festejou e deu sequência ao excelente passe de Di Maria. O Mónaco reagiu e mostrou o porque de ter um dos ataques mais temíveis da Europa e empatou ao minuto 28 com um tiro fulminante de Lemar de fora da área.

O primeiro tempo jogou-se a um ritmo frenético e ainda antes do intervalo Di Maria voltou a colocar o PSG em vantagem. O clube de Paris embalou e foi já na segunda etapa que Cavani furou as redes do Mónaco. Os pupilos de Jardim tentaram responder mas foi o mesmo Cavani a gelar as intenções do técnico português com o 4-1 final. O emblema da capital francesa festeja assim o primeiro trofeu da temporada.