Hull City dá a volta ao West Ham: Marco Silva espreita manutenção

A luta pela manutenção na Premier League está a ferver, e o Hull City deu esta tarde de sábado um passo gigante rumo a esse objectivo. A equipa do técnico luso não começou da melhor maneira, mas teve pela frente uma equipa forte e que contou com o campeão europeu José Fonte no eixo defensivo dos londrinos. O West Ham adiantou-se no marcador no primeiro tempo por intermédio do inglês Andy Carroll, e obrigou o Hull a correr atrás do resultado.

Na etapa suplementar os homens orientados por Marco Silva partiram para cima do West Ham e deram a volta ao score, com golos de Robertson e Rannochia. A reviravolta incrível do Hull deixa agora a equipa de Marco Silva com os mesmos 27 pontos da formação que está precisamente acima da linha de água, os galeses do Swansea.