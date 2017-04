Foto: http://www.celticfc.net/

O Celtic de Glasgow garantiu este Domingo o sexto título consecutivo do campeonato escocês. O Celtic festejou este feito esta tarde ao golear o quinto classificado, Hearts, por 5-0, com hat-trick de Scott Sinclair. É o 48º título da História do Celtic, e é a terceira vez que festeja 6 campeonatos seguidos. O Glasgow Rangers é ainda o recordista na Liga da Escócia, com 54, mas o Celtic está cada vez mais perto do rival, a 6 de igualar o adversário directo.