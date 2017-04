Premier League: Guardiola rendido a Marco Silva: ''está a fazer um excelente trabalho''

Foto: Facebook do Hull Tigers

O Hull City de Marco Silva está indiscutivelmente a surpreender toda a Premier League. Até à chegada do treinador, o Hull estava praticamente condenado à despromoção e a praticar um futebol sem chama. O estratega lusitano entrou no clube com ideias novas e implementou um futebol muito mais ofensivo e dinâmico, sem esquecer a organização do sector mais recuado. Em poucos meses os tigers voltaram a respirar melhor e, pela primeira vez, estão acima da linha da água.

O desafio deste fim-de-semana é o Manchester City, e Pep Guardiola não ficou indiferente à recuperação imposta por Marco Silva desde que é treinador do Hull City. O técnico do City afirmou já acompanhar o percurso de Marco há algum tempo, em particular quando ambos se encontraram quando Pep treinava o Bayern e o português o Olympiakos. "Conheço o Marco Silva desde a altura em que ele trabalhava na Grécia. Está a fazer um excelente trabalho. O Hull é uma equipa que tem jogadores muito talentosos e admiro a forma como querem jogar. São muito virados para o ataque", afirmou o icónico treinador do City na tarde desta sexta-feira.