Quartos final da Champions: emoção, estrelas e sonhos

Os quartos da Champions prometem grande espectáculo | Imagem: uefa.com/uefachampionsleague/

A primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões joga-se esta terça e quarta-feira. Os 4 jogos prometem ser apaixonantes, mas o foco recai para o estrondoso Bayern Munique x Real Madrid.

Quartos de final do melhor futebol europeu!

A Terça Feira de UEFA Champions League terá nas 4 linhas o Juventus x Barcelona e o Mónaco Dortmund. Em Turim o relvado terá estrelas e mais estrelas com foco para Buffon, Dibala e Higuain no lado da Juventus e Iniesta, Suarez e Messi no Barcelona.

Para chegar a esta fase a Juventus eliminou o Porto nos Oitavos sem dificuldade e o Barcelona ainda hoje deverá relembrar a épica reviravolta diante o PSG. Frente a frente estará a forte e equilibrada defesa italiana contra o mortífero e goleador ataque espanhol.

Na Alemanha o Dortmund recebe o Mónaco para um encontro entre duas das equipas mais ofensivas da Europa. Em perspectiva será também um emocionante embate entre os portugueses Leonardo Jardim, Bernardo e Moutinho contra Raphael Guerreiro. Na eliminatória anterior o Dortnund deu a volta ao Benfica e o Mónaco abafou o Manchester City de Guardiola.

A quarta-feira da Liga que faz sonhar terá nada mais nada menos do que o Bayern Munique x Real Madrid, o jogo que reúne maior expectativa pela constelação incrível de estrelas que terá num só relvado. Falar de Robben ou Cristiano é óbvio mas é ainda mais apaixonante os reencontros de Kroos e Xabi com as respectivas ex-equipas.

O Bayern chegou aos quartos com a moral em alta ao humilharem o Arsenal, enquanto o Real Madrid venceu razoavelmente o Nápoles. O Atlético receberá o Leicester e apesar do favoritismo dos madrilistas os ingleses têm vindo a recuperar a confiança que recentemente os sagrou campeões ingleses. Griezmann vs Vardy será o duelo particular do jogo que terá muita entrega e agressividade.